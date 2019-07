​Mochilas escolares pesadas? Ministério da Educação deixa conselhos a pais e professores

O Ministério da Educação lançou esta quarta-feira uma campanha que tem como objetivo ajudar a reduzir o peso que os alunos carregam nas mochilas escolares.



No site que alberga a plataforma MEGA - Manuais Escolares Gratuitos estão disponíveis brochuras com conselhos dirigidos a pais, alunos, professores e diretores escolares.

No total, são cerca de duas dezenas de recomendações, que incluem medidas de planificação, gestão do material escolar e iniciativas que podem envolver os encarregados de educação.

Entre os conselhos dirigidos aos alunos e encarregados de educação, destacam-se os seguintes:

Adquirir mochilas ergonomicamente adequadas.

Utilizar materiais leves e sustentáveis, sempre que os alunos levem lanche para a escola.

Adquirir materiais leves (estojos, cadernos e outro material auxiliar).

Optar por cadernos ou dossiês que permitam que se utilize um caderno único ou separadores.

Verificar se só são transportados o material escolar e os equipamentos (eletrónicos, informáticos, brinquedos, etc.) úteis e estritamente necessários.

Verificar se o material que já não seja utilizável é retirado da mochila.

A tutela recomenda ainda que se opte por mochilas com rodas (tipo trolley). No entanto, se a opção foi mochila de alças, deve-se ter em atenção aos seguintes conselhos: Usar a mochila carregada à altura do dorso (parte média das costas); usar a mochila às costas com as duas alças sempre colocadas; usar a mochila o mínimo tempo possível às costas e distribuir adequadamente o material escolar dentro da mochila, colocando o mais pesado junto às costas.

Já para as escolas e os professores, os conselhos passam por incentivar o uso dos cacifos, planear as aulas de forma a que os livros possam ou ficar na escola ou serem transportados apenas aqueles que de facto vão ser usados.