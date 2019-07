Nakajima troca de camisola no FC Porto

Shoya Nakajima vai, afinal de contas, envergar a camisola 10 no FC Porto.

Após a saída de Óliver Torres para o Sevilha, dono do dorsal nas últimas temporadas, o novo médio japonês do clube portista preferiu o número 10 ao 8, que tinha escolhido inicialmente, e que tinha sido anunciado como o seu novo número, no comunicado oficial da transferência.

Nakajima já utilizou a camisola 10 no particular frente ao Fulham, no primeiro amigável à porta aberta da temporada, ainda que os titulares tenham utilizado as camisolas com as numerações de 1 a 11.

Os adeptos portistas que já tivessem adquirido a camisola 8 de Nakajima podem trocar nas lojas do clube.