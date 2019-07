Nkunku troca Paris Saint-Germain pelo RB Leipzig

O RB Leipzig anunciou a contratação de Christopher Nkunku, em definitivo, com um contrato válido por cinco temporadas, até 2024.

Apesar de ter apenas 21 anos de idade, Nkunku conta já com muita experiência na equipa principal do Paris Saint-Germain, onde foi formado. Na última época, apontou quatro golos em 29 jogos. No total, fez 11 golos em 78 jogos disputados.



Sem espaço para se assumir como titular, ruma ao RB Leipzig, para preencher a vaga de Bruma, que rumou ao PSV Eindhoven.

Em declarações ao site oficial do clube alemão, Nkunku mostrou-se satisfeito pela mudança: "Estou muito feliz por estar aqui, a forma de jogar da equipa é perfeita para mim, e já conheço alguns jogadores".