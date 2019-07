Sérvia. Ameaça de bomba obriga a evacuar avião da Lufthansa

Um avião da Lufthansa, com destino a Frankfurt, foi evacuado no aeroporto de Belgrado depois de a polícia receber uma chamada com uma ameaça de bomba a bordo, confirmou o ministro do Interior da Sérvia.

De acordo com a televisão pública da Sérvia, estariam 130 passageiros a bordo e cinco tripulantes que foram retirados da aeronave às 6h15 desta quinta-feira.

“Esta manhã, às 6h00, uma chamada de uma pessoa não identificada deu conta de que havia uma bomba no avião para Frankfurt”, disse o ministro do Interior.

A polícia ainda está a investigar quem realizou a chamada e se se trata de um falso alarme.

Um porta-voz da Lufthansa já confirmou que o avião foi inspecionado pelas autoridades sérvias.