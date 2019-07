Vietto assume favoritismo do Sporting na luta pelo título

Luciano Vietto, novo avançado do Sportig, não tem problemas em assumir favoritismo na luta pelo título, que disputará com FC Porto e Benfica. Em entrevista ao jornal "Record", o argentino aponta para a conquista da Supertaça como uma rampa de lançamento para uma época de sucesso.

"A apontar um favorito, teremos de ser nós. Tem de ser esse o objetivo, dada a grandeza do clube. A primeira partida da época é uma final com o Benfica e queremos já ganhá-la", começou por dizer.

Nos primeiros testes de pré-temporada, Marcel Keizer tem alinhado com Vietto na ala, longe da sua posição natural. O argentino está disposto a aprender, mas não esconde onde prefere jogar: "A minha posição natural é segundo avançado, mas o treinador é que escolhe, e vou ver se consigo adaptar-me a outras posições".

Vietto rivaliza com Bas Dost e Luiz Phellype pela posição, e acredita que conseguirá trabalhar bem com os dois: "São jogadores parecidos. Fortes, altos e que jogam bem de cabeça. Encaixam na estratégia da equipa e acho que posso jogador com qualquer um deles".

Insistência leonina e elogios a Bruno Fernandes

Vietto assinou pelo Sporting, no acordo pela transferência de Gelson Martins. Aos 25 anos, o ponta-de-lança explica que já era desejado pelo clube há várias temporadas.

"Foi o terceiro ano consecutivo que o Sporting mostrou interesse em contratar-me. Precisava de uma equipa que me quisesse, e o Sporting sempre me quis. Foi esse o motivo, entendi que queria prosseguir carreira onde me quisessem", explicou.

O avançado chega a Alvalade depois de passagens pelo Villarreal, Atlético de Madrid, Sevilha, Valência e Fulham, na última época, e onde apenas fez um golo em 22 jogos.

Ainda com pouco tempo de trabalho, Vietto não esconde que Bruno Fernandes foi o jogador que mais o surpreendeu: "Chegou uma semana depois, e a verdade é que é um jogador que temos de admirar, aqui ou em qualquer lado. Gostaríamos de contar com ele na próxima época, oxalá aconteça".