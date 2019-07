Juventus confirma De Ligt por 75 milhões de euros

A Juventus oficializou, esta quinta-feira, a contratação de Matthijs De Ligt, proveniente do Ajax, por 75 milhões de euros.

De acordo com o comunicado oficial, o clube italiano pagará ainda mais 10,5 milhões de euros em bónus. A verba inicial será paga em prestações, durante os próximos cinco anos.

De Ligt, de apenas 19 anos, assinou um contrato válido por cinco épocas, até 2024. O defesa-central holandês é o quarto reforço da temporada, depois de Gianluigi Buffon, Luca Pellegrini e Aaron Ramsey.

Apesar de ainda muito jovem, De Ligt era um dos jogadores mais cobiçados do mercado, já com três temporadas na equipa principal do Ajax. Esta época, capitaneou a equipa até à meia-final da Liga dos Campeões.