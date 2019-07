Flamengo de Jesus perde e fica fora da Copa do Brasil

O resultado do jogo da primeira mão, em Curitiba, repetiu-se, desta vez no Maracanã, com a “nuance” de ter sido o “Fla” o primeiro a marcar, por Gabigol, ao minuto 62.

Rony empatou para o Atlético Paranaense, volvidos apenas 15 minutos. Nos penáltis, o emblema de Curitiba venceu por 1-3 e garantiu a passagem às meias-finais.

Após o jogo, o treinador português lamentou a derrota e elogiou a exibição da sua equipa. “O facto de ter sido eliminada nas grandes penalidades, tira o colorido a tudo aquilo que esta equipa fez. Se tivesse marcado os penaltis e passado, todos estaríamos aqui a dizer que o Flamengo fez um grande jogo”, declarou aos jornalistas, na sala de imprensa do Estádio Jornalista Mário Filho.



O Flamengo volta a jogar no próximo domingo, em São Paulo, com o Corinthians, para o Campeonato Brasileiro, competição em que ocupa o 3º lugar, a seis pontos do líder Palmeiras.