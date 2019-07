Acusação de abuso sexual contra Kevin Spacey cai em tribunal

Os procuradores do estado do Massachusetts, nos Estados Unidos, deixaram cair esta quarta-feira uma acusação de abuso sexual contra o ator Kevin Spacey. O antigo protagonista de “House of Cards” e vencedor de dois óscares teria abusado de um jovem de 18 anos num bar em Nantucket, em 2016.

A decisão deveu-se ao facto de a alegada vítima ter recusado prestar declarações sobre alegadas mensagens que foram apagadas no seu telemóvel, e que a defesa queria usar para provar a inocência do ator.

A presumível vítima – filho de Heather Unruh, uma antiga apresentadora de televisão – utilizou uma prerrogativa constitucional que o protege de prestar testemunhos autoincriminatórios.

Heather Unruh tinha acusado Spacey de oferecer bebidas alcoólicas ao filho – que ainda não tinha a idade legal para consumir bebidas alcóolicas no Massachusetts, que é de 21 anos –, tendo depois abusado dele. O ator e produtor de 59 anos negou sempre a prática de qualquer crime.

Será menos uma dor de cabeça para Kevin Spacey, mas está longe de ser a última. Desde que o ator Anthony Rapp o acusou, em outubro de 2017, de assédio sexual, quando tinha apenas 14 anos, que a lista de queixosos se tem avolumado. Serão já mais de trinta os homens que alegam ter sido alvo de comportamentos sexualmente impróprios, numa sucessão de casos que lhe custou, entre outros papéis, o afastamento da série “House of Cards”.