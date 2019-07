Daniel Rodrigues quer devolver os títulos e a "formação de elite" ao Vitória de Guimarães

Daniel Rodrigues, líder da Lista C de candidatura à presidência do Vitória de Guimarães, define como objetivos a conquista de troféus e o regresso da "formação de elite" do clube.

Em entrevista a Bola Branca, o candidato salienta que o Vitória é "o quarto clube grande em Portugal", que mais não seja pela dimensão e envolvimento da massa adepta, e assume que quer tirar partido disso:

"Nós somos um clube grande e queremos continuar a ser. Queremos é tornar-nos mais competitivos já neste mercado de verão. Queremos ser mais fortes, queremos ter uma presença regular nas competições europeias. Queremos, também, conquistar mais Taças de Portugal e, na Taça da Liga, estar mais vezes na 'final four' e conquistar essa competição. Temos de ser ambiciosos. Ganhar: é isso que nos queremos."

Para ganhar, Daniel Rodrigues acredita que será necessário a formação do Vitória, que "já foi um caso de sucesso", voltar a ter expressão. O candidato recorda os "casos de sucesso" de Ricardo Pereira, Paulo Oliveira, Tiago Rodrigues e Hernâni, que foram "pescados" na equipa B, para realçar a importância de apostar na "prata da casa".

"A partir de dada altura, esse projeto perdeu-se um pouco e apostámos noutros jogadores vindos de fora, que ultrapassaram os jogadores da nossa formação e da nossa equipa B. Queremos ser rigorosos, com critério, poder lançar na equipa principal os jogadores da nossa formação os jogadores que têm o ADN Vitória. Temos de voltar a ser uma formação de elite em Portugal", declara.

Começar a trabalhar já e em comunhão com o maior acionista



Daniel Rodrigues explica que se candidatou à presidência do Vitória de Guimarães, após a demissão de Júlio Mendes, porque sentiu "o dever de chegar à frente" e de pôr em prática o projeto "Um Vitória à Vitória".

Nesse sentido, o candidato acredita que é importante criar e manter uma "relação de confiança" com o maior acionista da SAD do Vitória, Mário Ferreira. "Vai dar frutos", garante.

"Acreditamos e queremos uma boa relação estratégica com o maior acionista. No âmbito de uma SAD, as relações têm de existir e são fundamentais para que não aconteça aquilo que aconteceu de há uns meses de uma demissão [de Júlio Mendes], de um caminho sem rumo e um afastamento entre o maior acionista e o Vitória SC. Isso é impensável", sublinha Daniel Rodrigues.



O líder da Lista C vinca que tem plena intenção de "começar a trabalhar desde logo", de modo a não perder o comboio para os demais clubes:

"Os nossos adversáriose stão no mercado e nós estamos num período eleitoral e isso traz alguma desvantagem. Por isso, temos de acelerar processos e começar logo no primeiro dia a trabalhar. A primeira medida é arregaçar as mangas e trabalhar com muita dedicação, muito sentimento vitoriano, muita alma mas acima de tudo, muita responsabilidade e objetivos bem definidos."

Confiança em Ivo Vieira e nas restantes listas em candidatura



Ivo Vieira foi o treinador escolhido pelo presidente demissionário do Vitória de Guimarães, Júlio Mendes. Porém, é, também, o treinador de Daniel Rodrigues.

"O Ivo Vieira é o nosso treinador, o nosso conquistador. É nele que apostamos. O sucesso dele será o sucesso do Vitória, é ele o nosso timoneiro: Gostei do discurso na apresentação, parece-nos um homem que se irá identificar com o nosso projeto e, acima de tudo, temos de proporcionar os meios e toda a infraestrutura necessária para que ele tenha muito sucesso", frisa o candidato.

Daniel Rodrigues lidera a Lista C, mas está atento ao que as outras duas fazem e acredita que "três candidaturas no terreno é sinal de vitalidade". O próprio quer mostrar e colocar essa apreciação em prática:

"No dia 20 à noitem nós continuaremos todos a ser vitorianos. Estaremos prontos para respeitar os resultados e contar com todos. Este é um projeto de todos e com todos. No dia 21, convidarei os elementos das outras listas a fazerem parte deste projeto do Vitória", revela.

A Lista C, "Um Vitória à Vitória", concorre às eleições presidenciais do Vitória de Guimarães. O ato eleitoral está marcado para sábado.