Filipe Ramos satisfeito com empate que deixa Portugal a depender só de si

O selecionador nacional de sub-19, Filipe Ramos, ficou muito satisfeito com o empate (1-1) da sua equipa diante da Espanha, na segunda jornada da fase de grupos do Europeu da categoria.

"O empate é um bom resultado para nós. Foi um jogo extremamente difícil, muito intenso, bem disputado, com muita qualidade, duas boas equipas. Nós fizemos um jogo fantástico. Não podia estar mais orgulhoso dos meus jogadores", assumiu o técnico.

Filipe Ramos enalteceu o facto de Portugal só depender de si para passar às meias-finais, no jogo com a Arménia, mas alertou para os perigos do facilitismo:

"Não há vitórias fáceis e ninguém ganha antes de jogar. Queremos muito disputar as meias-finais. Estamos confiantes e a jogar bem. Queremos ganhar à Arménia para estar nas meias-finais e depois vemos em que posição ficamos no grupo."

O artista do jogo



Fábio Vieira, que marcou, de livre direto, o golo com que Portugal restabeleceu a igualdade frente à Espanha, assumiu que a segunda parte foi melhor que a segunda.

"Sabíamos que ao intervalo tínhamos de mudar algumas coisas, principalmente em aspetos defensivos. Não estávamos a conseguir contrariar a Espanha. Na segunda parte, entrámos com outra vontade e com outra estratégia e conseguimos fazer um grande jogo. A equipa está de parabéns", salientou o médio do FC Porto.

Para Fábio Vieira, o empate "é bom" resultado, porque a seleção fica a depender só de si para passar às meias-finais. Questionado sobre o golo que marcou, o médio preferiu enalteceu a força da equipa:

"A Espanha tem grandes jogadores e grandes formações, toda a gente sabe, mas nós também temos. Estou feliz por ajudar a equipa."