A história dos 'crocodilos drogados' correu mundo, mas era só uma brincadeira

Tudo começou com uma operação da polícia da pequena cidade de Loretto, no Tennessee, Estados Unidos, numa casa particular. Os agentes apanharam o suspeito a tentar livrar-se de drogas, incluindo metanfetaminas – um estupefaciente sintético estimulante –, atirando-as pela sanita. O homem foi detido e não conseguiu fazer desaparecer os produtos que vendia ilegalmente.

A esta história juntou-se uma outra: a de um segundo homem detido por posse de droga, no Alabama, e que utilizaria um esquilo alimentado a metanfetaminas para se defender. Mickey Paulk, de 35 anos, negou a acusação, mas admitiu que o esquilo é agressivo.

Juntando estas duas histórias, a polícia de Loretto fez uma publicação no Facebook – entretanto apagada – em que alertava a população para não colocar drogas na sanita. Segundo o texto, publicado este sábado, o resultado dessas ações seria um aumento da agressividade de vários animais, incluindo crocodilos, que bebem água antes de ser tratada em estações que, aliás, “nem estão preparadas para tratar drogas”.



“Patos, gansos e outras aves frequentam os tanques de tratamento e nem queremos pensar no que pode fazer um destes animais carregado de metanfetaminas. Para além disso, isto já chegou a tal ponto que podemos estar a criar ‘meta-crocodilos’ no ribeiro de Shaol e no rio Tennessee, no norte do Alabama”, podia ler-se.

Os comentários seguintes da polícia davam a entender que se tratava de uma brincadeira, mas a publicação tornou-se viral e foi notícia, de forma mais ou menos séria, em vários órgãos de comunicação social americanos.

A “NBC News” chegou a ouvir um biólogo, que afirmou nunca ter ouvido falar desta hipótese: “Acho que é uma alegação ridícula. Se despejarmos metanfetaminas pela sanita abaixo elas vão-se diluir".

“Era uma piada e não nos passou pela cabeça que chegasse a este ponto”, afirmou o chefe Bobby Joe Killan à rádio WRKO680.

O “Blue Lives Matter”, um site dedicado exclusivamente a notícias relacionadas com agentes de autoridade, citou uma fonte da polícia de Loretto: “Usámos humor nas nossas publicações, não só para fazermos passar a nossa mensagem mas também para nos assegurarmos de que as pessoas se lembram dela. Afirmar de forma seca ‘não atirem as drogas pela sanita’ ou ‘não conduzam depressa’ não é propriamente memorável”.