Vítor Silva pode ser reforço do Feirense

Vítor Silva está a treinar com o plantel do Feirense, tendo até participado num jogo de preparação, esta quarta-feira, e pode ser reforço para a nova temporada.

Ao que a Renascença apurou, há negociações no sentido de o médio ofensivo, de 35 anos, ser nova contratação dos fogaceiros, que na última época desceram à II Liga.

Vítor Silva jogou 45 minutos e marcou um golo no triunfo do Feirense sobre o Arouca, por 3-1. João Victor marcou os outros dois golos, enquanto Kevin fez o golo do Arouca.

Com uma passagem pelo Sporting, entre 2013/14 e 2014/15, Vítor Silva representou clubes como Penafiel, Paços de Ferreira ou Reus. Na temporada passada, representou o Deportivo da Corunha.