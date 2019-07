Mário ​Centeno na lista de favoritos à liderança do FMI

O ministro das Finanças, Mário Centeno, está na lista de favoritos à liderança do Fundo Monetário Internacional (FMI), avança o jornal “The Wall Street Journal”.



O nome do também presidente do Eurogrupo, rotulado de “Ronaldo das Finanças”, está em cima da mesa para suceder à francesa Christine Lagarde, que está de saída para o Banco Central Europeu (BCE).

A lista de favoritos está a ser analisada por responsáveis pelas sete maiores economias do mundo, que estão reunidos em França.

Além do ministro português das Finanças, estão a ser avaliados nomes como os de Jeroen Dijsselbloem, antecessor de Centeno no Eurogrupo; da ministra espanhola da Economia, Nadia Calviño; e o presidente do banco central da Finlândia e antigo comissário europeu, Olli Rehn.