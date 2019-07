Chumbada proposta para incluir expressão gestão danosa no relatório da comissão de inquérito à Caixa

17 jul, 2019 - 18:52

O PSD queria que o documento referisse que foram encontrados indícios do crime de gestão danosa, mas a proposta acabou por ser rejeitada com os votos contra do PS e PCP e abstenção do Bloco de Esquerda.