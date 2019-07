FC Porto reforça equipa B com vice-campeão do mundo de sub-20

O FC Porto anunciou, esta quarta-feira, a contratação de Nahuel Ferraresi, central venezuelano que foi vice-campeão do mundo de sub-20 em 2017 e que vai representar a equipa B.

Ferraresi chega ao Dragão por empréstimo, válido até ao final da temporada. Quem o empresta não é um clube, mas sim o City Group, uma empresa de ações que gere clubes de futebol, como o Manchester City.

O defesa, de 20 anos, representou, na última época, o Club de Futbol Peralada, de Espanha. Também já passou pela Argentina, Venezuela (país natal), Inglaterra (Manchester City) e Uruguai.

Em declarações ao Porto Canal, Ferraresi assumiu estar "muito feliz e agradecido ao clube por confiar nele" e por poder ter uma "oportunidade num clube tão grande" como o FC Porto.

O internacional venezuelano revelou que se aconselhou com Osorio, colega de seleção e que está a fazer a pré-época com a equipa principal: "Ele disse-me que o FC Porto era um clube muito bom. Toda a gente sabe que o FC Porto valoriza muitos jogadores e é um clube muito conhecido em todo o mundo por tudo o que conseguiu no plano internacional."

Nahuel Ferraresi está "com vontade" de começar a trabalhar, "de treinar e de poder ajudar a equipa". "É esse o meu objetivo", sublinhou.