Famalicão garante internacional inglês por empréstimo

O Famalicão garantiu a contratação de Josh Tymon ao Stoke City. O lateral-esquerdo, internacional de sub-20 por Inglaterra, vai rodar na I Liga até ao final da época.

Josh Tymon reencontra-se com João Pedro Sousa, que o orientou, como adjunto de Marco Silva, no Hull City, na época 2016/17, e que agora é o treinador principal do Famalicão.

O defesa, de 20 anos, e internacional inglês de sub-17, 18, 19 e 20, estreou-se na Premier League com 17, precisamente na temporada em que trabalhou com João Pedro Sousa. Na época seguinte, rumou ao Stoke, no entanto, não tem tido oportunidades na equipa principal.

“É uma nova aventura na minha carreira. Fiquei agradado com a possibilidade de vestir a camisola de um clube do qual me disseram coisas muito positivas e que pretendo ajudar a crescer”, assumiu Tymon, em declarações ao site oficial do Famalicão.