Atlético de Madrid oficializa contratação de Kieran Trippier

O Atlético de Madrid confirmou, esta quarta-feira, a contratação de Kieran Trippier ao Tottenham.

Embora não tenham sido revelados valores, a imprensa inglesa garante que os espanhóis despenderam cerca de 25 milhões de euros no lateral-direito inglês, de 28 anos. No site oficial, o Atlético informou que Trippier assinou contrato válido para as próximas três temporadas, isto é, até junho de 2022.

Trippier chega a Madrid para colmatar a saída de Juanfran, que foi o dono do lado direito da defesa "colchonera" durante vários anos. O internacional inglês estava no Tottenham desde 2015, quando foi contratado ao Burnley, e fez um total de dois golos e 24 assistências em 114 jogos pelos Spurs em todas as competições.

Com a contratação de Trippier, o Atlético já investiu cerca de 225 milhões de euros, este verão. Os outros reforços foram João Félix, Llorente, Felipe, Lodi, Saponjic e Hector Herrera.