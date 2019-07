Caleb Ewan precisou do "photo finish" para ter a certeza que vencera a 11.ª etapa do Tour

Caleb Ewan venceu ao "sprint" a 11.ª etapa da Volta a França, esta quarta-feira. O ciclista australiano da Lotto Soudal precisou do "photo finish" para ter a certeza que cruzara a meta antes do holandês Dylan Groenewegen (Team Jumbo-Visma).

Logo atrás, ficaram o italiano Elia Viviani (Deceuninck-Quick-Step) e o eslovaco Peter Sagan (Bora-Hansgrohe), que se envolveram no "sprint" final, mas perderam o comboio, nos derradeiros metros, para os dois homens da frente.

No total, Ewan completou os 167 quilómetros entre Albi e Toulouse em 3h51m26s. Julian Alaphilippe (Quick-Step) chegou à meta com o pelotão, com o mesmo tempo do vencedor, e mantém a liderança da classificação geral individual. O francês tem 1m12s de vantagem sobre o britânico Geraint Thomas (Team INEOS), que defende o título do ano passado, e 1m16s sobre o colombiano Egan Bernal (INEOS).

Rui Costa fechou a etapa na 99.ª posição, a 2m15s de Ewan, e está no 55º posto da geral, a 37m04s do camisola amarela. O ciclista da UAE Team Emirates é mesmo o melhor português em prova: Nelson Oliveira (Movistar) está em 92.º e José Gonçalves (Katusha-Alpecin) é 131.º.