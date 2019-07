FC Porto interessado em Lucas Fernandes

Lucas Fernandes é o jogador que o FC Porto pretende contratar para reabastecer o meio-campo, depois das saídas de Herrera e Óliver. Ao que a Renascença apurou, o São Paulo já foi consultado para apresentar as condições exigidas para transferir o médio que na época passada jogou no Portimonense. Fez 30 jogos e marcou um golo.

O jornal "O Jogo" já tinha avançado que o médio agradava a Sérgio Conceição e a transferência de Óliver transformou o desejo em interesse declarado. Lucas é internacional sub-20 pelo Brasil, fez parte da equipa que ganhou o torneio de Toulon, e foi uma das revelações do campeonato português, na época passada.

José Nuno Azevedo, comentador da Renascença, considera que o jogador, de 21 anos, "pode encaixar no sistema de dois médios, de Sérgio Conceição". "Com Danilo, Lucas pode fazer uma dupla complementar, com Danilo mais fixo e Lucas mais livre", analisa. Além disso, "pode trazer coisas diferentes à equipa do Porto", como finalizações de fora da área.

Se o FC Porto concretizar a contratação de Lucas, o plantel fica com cinco jogadores para o meio-campo. Ao brasileiro juntam-se Loum, Danilo, Sérgio Oliveira e Bruno Costa. José Nuno Azevedo considera que com estas opções, e depois da saída de Herrera e Óliver, o meio-campo fica fechado. No entanto, se Bruno Costa e/ou Sérgio Oliveira, jogadores com mercado, saírem, o cenário altera-se.