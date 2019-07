Kovac garantiu a Renato Sanches que lhe dará uma oportunidade

O treinador do Bayern Munique, Niko Kovac, garantiu a Renato Sanches que lhe vai dar oportunidade para mostrar o que vale.

A revelação foi feita pelo médio português, de 21 anos, em entrevista ao "Sport1".

"Nós falamos sobre tudo. Sobre a minha situação e sobre os treinos. Ele disse-me que me vai dar, e aos outros jogadores, uma oportunidade para mostrar o que valho. Começamos todos do zero", referiu.

Renato acredita que Kovac precisa dele, porque é "um bom jogador e o clube confia" nele. O internacional português está "em boa forma e pronto para jogar" e admite continuar no Bayern, mas deixa um aviso:

"Estou a fazer o meu trabalho, como sempre fiz. Tenho contrato e o dever de trabalhar enquanto aqui estou. Se tiver de ficar, fico. Só quero o melhor para mim."