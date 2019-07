Adrián López sobre o FC Porto. "Não me deixaram ter oportunidade"

Adrián López diz que não "foram fáceis" os anos passados no FC Porto. Depois de cinco épocas de contrato, com poucos jogos disputados e vários empréstimos, o avançado fala agora abertamente sobre a sua passagem pela Invicta.

"Não foram anos fáceis, não me deixaram ter a oportunidade e tive vários problemas. Não joguei tanto quanto queria. Tudo se dificultou no primeiro ano, quando me lesionei em janeiro. Fui para o Villarreal, por empréstimo, com uma lesão mal observada no FC Porto. Queria voltar ao Villarreal, e eles também me queriam. Aí começaram os problemas, porque preferiram mandar-me para um clube mais distante", explicou ao jornal "As".

Aos 31 anos, Adrián admite ter propostas de vários clubes, e é um agente livre para negociar com qualquer clube, depois de ter terminado contrato com o FC Porto. O avançado espanhol diz que a prioridade é regressar ao futebol espanhol, mas tem várias propostas, de vários continentes.

"Tenho propostas do México, Estados Unidos, Turquia, Chinha e Espanha. Há muitos clubes interessados, e vários no campeonato espanhol. A minha prioridade não é o dinheiro, mas competir ao mais alto nível. Quero um bom projeto, e a prioridade é continuar em Espanha", disse.

Félix, Felipe, Herrera e Militão aprovados

O futebol português alimentou as duas grandes equipas de Madrid neste verão. Herrera e Felipe foram colegas de equipa de Adrián durante várias épocas e assinaram pelo seu antigo clube, o Atlético de Madrid. Éder Militão assinou pelo Real Madrid, e João Félix, adversário de Adrián, bateu o recorde de transferências do Atleti. O espanhol aprova todos os negócios.

"Acho que o Herrera e o Felipe foram grandes contratações para o Atlético. São dois grandes jogadores e vão adaptar-se muito bem, porque são muito competitivos e trabalhadores, para além da qualidade como jogadores. Eram dois dos capitães e têm muita experiência. O Éder Militão é um jogador jovem e adapta-se muito facilmente. Chegou ao FC Porto e teve uma adaptação fora do normal. Está sempre concentrado", explica.

Em relação a João Félix, Adrián diz que o jovem de 19 anos aprenderá muito com Simeone, e acredita que o Atlético poderá lutar pela La Liga nesta nova temporada.

"É um miúdo que fez uma época incrível. Terá de continuar a sua progressão, e vai prender muitas coisas com o Simeone. Vai tornar-se melhor jogador, e já é um jogador com muita qualidade e inteligência. Joga muito bem em equipa e tem golo, mesmo não sendo um ponta-de-lança. O clube vai lutar para ganhar a Liga, acho que é capaz de ganhar a qualquer equipa, em qualquer circunstância, mas é sempre muito difícil ganhar o campeonato", explicou.