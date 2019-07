Manchester City vence West Ham e defronta Wolverhampton no sábado

O Manchester City venceu, esta quarta-feira, o West Ham por 4-1, numa partida a contar para a meia-final da "Barclays Asian Cup".

Com esta vitória, os "citizens" defrontam o Wolverhampton no sábado, na final do torneio de pré-época, depois da equipa de Espírito Santo ter também goleado o Newcastle por 4-0.

Pep Guardiola estreou Rodri, contratado este verão ao Atlético de Madrid. Os golos foram apontados por David Silva, Nmecha e Sterling, que bisou na partida. O West Ham entrou no jogo a vencer, com um golo de penálti de Mark Noble.

Bernardo Silva entrou na segunda parte, para o lugar de David Silva.