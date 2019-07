Braga leva nega pública por Cajú. "O Santos já não é a casa da mãe Joana"

O Sporting de Braga apresentou proposta por Cajú, lateral-esquerdo do Santos, emprestado na última época ao APOEL de Nicósia, onde fez 33 jogos.

O Santos, no entanto, não terá ficado minimamente agradado com a proposta de 200 mil euros do clube bracarense, e o presidente, José Carlos Peres, deixou uma mensagem muito clara à direção do clube minhoto.

"O Santos já não é a casa da mãe Joana. O Santos não pode perder a sua soberania. Eles queriam pagar 200 mil euros, mas o Santos quer um milhão de euros mais 30 por cento dos direitos económicos", disse, em declarações à Gazeta Esportiva.

O dirigente do clube brasileiro não vai recuar, mesmo que perca o jogador a custo-zero. O atual contrato do lateral termina no final do ano, a 31 de dezembro.