AC Milan quer contratar Luka Modric

O AC Milan está interessado na contratação de Luka Modric, segundo avança o jornal espanhol "Marca".

De acordo com a publicação, os "rossoneri" já entraram em contacto com o clube merengue para perceber os valores necessários para retirar o atual Bola de Ouro da capital espanhola, precisamente um ano depois do rival, Inter de Milão, ter tentado a sua contratação.

Modric não terá interesse em deixar o Real Madrid, que está a investir para melhorar o plantel, de forma a fazer esquecer a última temporada, que terminou sem qualquer troféu conquistado.

O médio croata tem mais dois anos de contrato com o Real Madrid, e o treinador Zidane, que ajudou Modric a vencer o galardão de melhor jogador do mundo, na época 2017/18, quer continuar a poder contar com o experiente jogador.