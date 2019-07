Leixões vence Famalicão em jogo de preparação

O Leixões venceu o Famalicão, esta quarta-feira, num particular à porta fechada. O clube de Matosinhos vai fazer ainda outro particular no dia de hoje, frente à equipa sub-23.

O avançado Harramiz apontou o único golo da partida. O extremo é reforço de Carlos Pinto para esta época, depois de uma época em bom nível no Mafra.

Este foi o terceiro amigável do Famalicão nesta pré-época, que continua a preparar o regresso à I Liga.