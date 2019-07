Wolverhampton goleia Newcastle com "bis" de Jota

O Wolverhampton goleou o Newcastle, esta quarta-feira, por 4-0, num torneio de pré-temporada disputado na China, intitulado "Barclays Asian Cup".

A equipa de Nuno Espírito Santo continua a preparar a época que arranca, oficialmente, já na próxima semana, com a terceira pré-eliminatória da Liga Europa.

Os Wolves bateram o Newcastle com exibição inspirada de Diogo Jota. O português fez dois golos, aos 15 e 40 minutos. Jonny fez duas assistências e esteve igualmente em destaque.

Gibbs-White, aos 32 minutos, e um autogolo de Allan fixaram o resultado final contra o Newcastle que já tem novo treinador, anunciado esta quarta-feira, Steve Bruce.

Rúben Neves, Diogo Jota e João Moutinho foram os portugueses titulares. Roderick, de regresso depois do empréstimo no Olympiakos, e Christian Marques não saíram do banco. Rúben Vinagre foi suplente utilizado.