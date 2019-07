"Receio que Nakajima não fique muito tempo no FC Porto"

Shoya Nakajima pode não ficar muito tempo no Dragão, receia Paulo Teixeira, ex-vice-presidente e membro suplente do Conselho Superior do FC Porto.

O avançado japonês esteve em destaque na vitória sobre o Fulham, por 1-0, em Albufeira, no primeiro jogo da pré-época portista aberto aos adeptos.

O Porto pagou 12 milhões de euros ao Al-Duhail, do Catar, por metade do passe de Nakajima. O jogador ficou vinculado ao emblema azul e branco até junho de 2024, com uma cláusula de rescisão fixada em 80 milhões de euro, um valor que pode não ser suficiente para impedir a sua saída antes do previsto, teme Paulo Teixeira.

“No FC Porto ganha outra dimensão e infelizmente pode vir a ser um jogador que não fique muito tempo, porque vai ser alvo da cobiça de emblemas europeus e mundiais. Tem realmente uma técnica muito particular e vai ser uma das peças principais da equipa” diz, a Bola Branca.

Na mesma entrevista, Paulo Teixeira, que já foi vice-presidente de Pinto da Costa, diz não estranhar o silêncio com que o clube tem procurado conduzir o dossier da sucessão de Iker Casillas na baliza do FC Porto.

“Ter um jogador da craveira de Casillas na estrutura técnica é muito bom, faz meio balneário. A SAD estará a fazer o seu melhor desempenho para garantir que a equipa fique habilitada de um bom guarda-redes e não é hábito do FC Porto começar a aparecer muito na comunicação social antes de as coisas se efetivarem. É natural que haja algum segredo neste momento, mas tenho esperança que o Porto possa vir a colmatar essa lacuna.”

Por outro lado, Paulo Teixeira aplaude os sinais de aposta na juventude, que Sérgio Conceição deixou na última noite, no jogo de preparação realizado em Albufeira.

“Naturalmente que quem vem da equipa B não significa que seja logo titular, mas há jogadores que têm condições para vingar nesta equipa. A formação é realmente um alfobre muito bom; pode não ter sido muito usado nos últimos anos, mas penso que Sérgio tem agora à sua disposição jogadores que vão fazer a diferença e é bom que se aposte na prata da casa”.