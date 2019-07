Benfica

Fantasmas de Oblak e Ederson também pairam sobre Mattia Perin

17 jul, 2019 - 12:45 • João Fonseca

Vlachodimos e Svilar não fizeram esquecer as épocas do esloveno e do brasileiro, mas António Figueiredo recusa venda do grego, se Perin não puder defrontar o Sporting, na Supertaça.