Miguel Pinto Lisboa não entrará em loucuras para que o Vitória de Guimarães supere o Braga

Miguel Pinto Lisboa não vai entrar em loucuras para que o Vitória de Guimarães ultrapasse o Braga na luta pelo quarto lugar no campeonato. O líder da Lista B de candidatura à presidência do clube vimaranense, em entrevista a Bola Branca, quer apostar na estrutura e formação do clube, para fazer crescer o clube de forma sustentada.

"O Vitória continua a ser o quarto maior clube em Portugal. Em termos de futebol, temos estado uns furos abaixo do que são os objetivos e os pergaminhos da história do clube. Devemos fazer uma aposta na estrutura e formação para criar bases para que o clube, de forma consistente, possa lutar para estar sempre entre os quatro primeiros. Não vamos hipotecar o clube para estar uma época nessa posição, só com a compra de jogadores. Vamos criar as bases", começou por dizer.

O candidato do clube minhoto explica que foi o "momento difícil" do clube que o levou a entrar na corrida à sucessão a Júlio Mendes: "O que nos fez avançar foi a motivação pessoal e acreditar que podemos acrescentar. É um momento difícil e importante para o Vitória, e por responsabilidade, sentimos que deveríamos avançar".

Liderança firme na SAD

O líder da lista B garante que tem soluções para que o clube não fique dependente do empresário Mário Ferreira, que detém a maioria do capital da SAD, e promete que não vai abdicar de uma liderança firme e independente, "independentemente de uma posição maioritária".



"Não traçamos clivagens com ninguém. Se o Mário estiver de acordo com o plano estratégico que definimos, está connosco, e se não estiver, teremos soluções para, de forma calma e consistente, chegar a um consenso que sirva os melhores interesses do Vitória. O clube não vai parar, não teremos clivagens, nem comportamentos hostis. Ele próprio já disse que está disposto a trabalhar com a equipa que saia vencedora, por isso não podemos estar a incutir medo nos sócios. O Vitória Sport Club terá uma liderança firma e independente na SAD, disso não abdicarei", disse.

Evitar que eleições afetem rendimento desportivo

Miguel Pinto Lisboa reconhece que o momento das eleições não é o ideal, já com a temporada em curso, mas promete fazer de tudo para evitar que o impasse diretivo não afete o rendimento desportivo.

"Não é um momento favorável, mas decorre de uma renúncia dos órgãos sociais, e tinham de ser convocadas eleições num curto espaço de tempo. Foi isso que foi feito. Vamos fazer de tudo para que os objetivos desportivos sejam atingidos", disse.

Reforços a cargo de Ivo Vieira

O candidato diz que o treinador Ivo Vieira terá voz na escolha de reforços na reta final do mercado. Em caso de vitória no sábado, Miguel Pinto Lisboa reunirá com o técnico no dia seguinte às eleições para discutir as lacunas no plantel.

"O Ivo vai identificar as lacunas que sente no plantel e estaremos em condições para lhe entregar os reforços que acha adequados", disse. Pinto Lisboa garante que a sua estrutura já tem "atletas identificados" para surprimir as lacunas que o treinador identifique.

Caso seja eleito, Miguel Pinto Lisboa, tomará as primeiras decisões sobre a nova época, mas reconhece que será difícil promover alterações antes da pré-eliminatória da Liga Europa, no dia 25 de julho: "Já não vamos a tempo para atuar nessa eliminatória, mas faremos tudo para dar à equipa técnicao que ela precise para fazer uma excelente época".



Desistir não é opção



O candidato da lista B garante que vai até ao fim nesta corrida, e explica como vai encaixar Carlos Freitas e Flávio Meireles na estrutura para o futebol.



"A nossa intenção é ir até ao fim, apresentar as nossas ideias e o nosso projeto, que penso que é diferente das outras duas. Depois, os sócios vão decidir. O Flávio encaixa na pirâmide que temos para o futebol. Será o diretor-desportivo, e o Carlos Freitas o diretor-geral, que era uma função que não estava ocupada", rematou.

A Lista B, intitulada "Todos Vitória", concorre às eleições presidenciais do Vitória de Guimarães. O ato eleitoral está marcado para sábado.