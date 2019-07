Newcastle oficializa Steve Bruce

O Newcastle anunciou a contratação do treinador Steve Bruce, que assinou um contrato válido por três temporada, até 2022.

Os "magpies" estavam à procura de um substituto para Rafa Benítez, que deixou o cargo após não chegar a acordo para renovar contrato. Sérgio Conceição, José Mourinho, Ranieri e Van Bronckhorts foram alguns dos nomes associados.

Na última temporada, Bruce orientou o Aston Villa, onde foi despedido após um mau início de temporada, e terminou a época no Sheffield Wednesday. Em declarações reproduzidas no site do clube, Steve Bruce diz ter um grande desafio pela frente, no seu regresso à Premier League.

"Estou muito orgulhoso por estar aqui. É o meu clube de infância e é um momento especial para a minha família. É um desafio enorme que temos pela frente, mas estamos prontos", disse.

Aos 58 anos, e com cerca de 20 anos de carreira como treinador, Steve Bruce já treinou clubes como Sheffield United, Huddersfield Town, Wigan, Crystal Palace, Birmingham, Sunderland, Hull City, Aston Villa e Sheffield Wednesday.