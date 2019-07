Depois de Félix, Atlético de Madrid vai investir mais 50 milhões de euros

O Atlético de Madrid está perto de assegurar as contratações de Kieran Trippier, do Tottenham, e Mario Hermoso, do Espanhol.

Depois de já ter investido cerca de 200 milhões de euros com as contratações de João Félix, Llorente, Felipe, Lodi, Saponjic e Hector Herrera, os "colchoneros" continuam a trabalhar para colmatar as saídas do plantel de várias peças importantes, como Juanfran, Filipe Luís, Griezmann, Rodri, Lucas Hernández e Godín.

Trippier será o substituto de Juanfran, que disse adeus à carreia de futebolista. De acordo com a "Skysports", o lateral-direito inglês de 28 anos já estará em Madrid, e assinará a troco de cerca de 25 milhões de euros.

Já Hermoso é mais uma das contratações para o eixo da defesa, depois da saída de Godín. Para além de Giménez e Savic, que transitam da temporada passada, os "colchoneros" já contrataram Felipe, do FC Porto, por 20 milhões de euros.

Hermoso deverá custar cerca de 25 milhões de euros. O defesa de 24 anos, formado no Real Madrid, destacou-se no Espanhol nas duas últimas épocas, exibições que já valeram a estreia na seleção principal.