Novo bispo auxiliar do Porto. "As pessoas ajudaram-me a ser pastor"

"Colaborar e ser fiel ao bispo titular do Porto" é o primeiro grande objetivo de D. Vitorino Soares, nomeado esta quarta-feira pelo Papa Francisco como novo bispo auxiliar do Porto.

"Já colaborei com D. Manuel como pároco, agora vou colaborar como irmão no episcopado", sublinha o novo responsável à Renascença.

O até agora pároco de Castelões de Cepeda e Madalena, em Paredes, diz que vai tentar "levar por diante a proposta do Papa Francisco", e como bispo ser aquele que muitas vezes "vai à frente do povo, para apontar uma estrada, manter uma esperança viva", o que "vai no meio do povo de forma simples e misericordiosa”, ou ainda o que "vai atrás acompanhando os últimos, os que têm mais dificuldade em andar".

O futuro bispo auxiliar da diocese do Porto admite que a sua experiência de dez anos no Secretariado Diocesano da Juventude também lhe permitiu "conhecer um pouco a realidade do Porto", e que “os 25 anos como pároco também o ajudaram "a ser pastor, e a estar com as pessoas, acompanhá-las".

Nestas declarações, D. Vitorino Soares confessa, ainda, ter recebido a notícia da sua nomeação "com grande perplexidade", mas também com um duplo sentimento de "alegria e de temor, tendo em conta este serviço que me é pedido e que Deus vê em mim".

Prevê-se que a ordenação episcopal decorra no dia 29 de setembro, no Porto.