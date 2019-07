Jovem promessa da NBA envia mensagem a João Félix

RJ Barrett, nova estrela da NBA, deu as boas-vindas a João Félix ao Atlético de Madrid e a Nova Iorque, onde o jovem português vai realizar o seu primeiro amigável com o novo clube.

Félix transferiu-se por 126 milhões de euros para o emblema "colchonero" e vai agora viajar até aos Estados Unidos da América para disputar o torneio de pré-época "International Champions Cup".

Nesse sentido, RJ Barrett, terceira escolha do "draft" deste ano, dos New York Knicks, deu as boas-vindas ao craque português num breve vídeo nas redes sociais, e diz estar "ansioso" por ver o jovem português jogar na cidade.

O Atlético de Madrid faz o seu primeiro amigável no dia 24, frente ao Chivas, do México, e defronta o Real Madrid, no dia 27.