​Investigador defende que Seia é a capital portuguesa do judaísmo

Um investigador da Universidade Católica de Viseu diz que há uma nova capital do judaísmo em Portugal. Descobriu 635 casas judaicas, num só concelho: Seia. Quando em Belmonte estão registadas cerca de uma centena, para Alberto Martinho, é em Seia que está a maior mancha de vestígios judaicos. A novidade está a atrair a Universidade de Telavive e grandes empresários judeus, ao concelho localizado na Serra da Estrela.



“Desconhecem-se as realidades, aconselho os estudantes a fazerem estudos da sua terra”, começa por desafiar o investigador e professor da Universidade Católica de Viseu, Alberto Martinho, citando Jomo Kenyatta, o antropólogo para quem “a antropologia começa em casa”.

Só em Santa Marinha, povoação do concelho de Seia, foram 46 casas judaicas encontradas. Mas no total são muitas mais, foram 635 descobertas por Alberto Martinho, de 70 anos.

“Num estudo que realizámos descobrimos 635 casas com marcas judaicas, colocando Seia como capital do judaísmo. Em Belmonte, há umas 100, Trancoso tem cerca de 70, e Castelo de Vide, cerca de 40”, descreve o investigador sobre o estudo desenvolvido.

Em Santa Marinha, onde há 46 casas judaicas, Alberto Martinho vai mostrando as antigas portas das lojas dos judeus que eram comerciantes, de lã e calçado, “e quando vir as portas sem bico, portas biseladas, há grande probabilidade de lá terem vivido judeus e as janelas por cima da porta eram para controlo social”, demonstra.

As cruzes judaicas, segundo o professor da Universidade Católica de Viseu, serviam para o cristão novo mostrar que já se tinha convertido, ou seja, para não ser perseguido.

“Estamos a falar do século XV. D. Manuel expulsou os judeus de Portugal em 1497, sendo que em 1492 foi a grande fixação, calcula-se que tivessem entrado 250 mil judeus, e a população era um milhão, provavelmente hoje todos têm uma costela judaica”, admite.

Investigador e professor na área da gestão e sociologia, Alberto Martinho conta que o que começou por ser um passeio por Seia, tornou-se um vício.

“Numa noite descobri nove casas, só cheguei a casa às 10h00 da noite, e nunca mais parei, dei a volta a todas as casas, e as agrícolas também. Foi um ótimo processo de fitness”, recorda, interrompendo para mostrar mais uma casa com um altar judaico intacto.

Em 2018, Alberto Martinho lançou o livro “Herança judaica no concelho de Seia”, fruto do trabalho desenvolvido no terreno, nos anos de 2015 e 2016, e que pode ser adquirido no Posto de Turismo de Seia.

“Houve uma fortíssima colonização judaica desta região”, assegura o investigador, que está a organizar visitas juntamente com a Universidade de Telavive e com grandes empresários judeus, de forma a colocar no mundo Seia como a capital portuguesa do judaísmo.