Sérgio satisfeito com a vitória frente ao Fulham

Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, mostrou-se satisfeito com a vitória no amigável frente ao Fulham, por 1-0, mas reconhece que o trabalho do grupo ainda está numa fase inicial.

"É um jogo de preparação. Temos muita gente nova que tem de entender o que queremos para a equipa. O trabalho tem sido bom e o importante hoje era ver o trabalho que fazemos ser correspondido em campo", começou por dizer.

O técnico dos dragões admite que o ritmo de jogo na segunda parte foi menor, dadas as várias alterações promovidas no encontro: "Não entramos muito bem, mas depois dos 10 minutos de jogo pegámos no jogo, e tivemos várias situações de golo. Na segunda parte, com as mexidas, o ritmo desceu um pouco, como é natural, mas estou contente".

Jovens a conquistar espaço

Sérgio integrou no grupo da nova temporada vários jovens da equipa de juniores e da equipa B, mas ainda está a tentar perceber o que podem adicionar ao plantel. Diogo Costa, Tomás Esteves, Diogo Queirós, Madi Queta, Romário Baró e Fábio Silva são as novidades no plantel, provenientes das equipas de formação.

"Olho para a qualidade dos jogadores, e não para a idade, mas tivemos dez jogadores na segunda parte com menos de 23 anos, que é sinónimo do sucesso recente do clube e do trabalho na formação, que nos faz acreditar que temos um lote de jogadores interessantes para o futuro", adicionou.

Ao quarto amigável, o FC Porto continua sem sofrer qualquer golo, após vitórias frente ao Águeda, Penafiel, Varzim e Fulham. Sérgio relativiza o valor dos resultados na pré-época.

"É sempre melhor não sofrer do que sofrer, e ganhar do que perder, mas é a pré-época, e ainda estamos a perceber o que os jogadores nos podem dar. O trabalho tem sido positivo, muita determinação e vontade de fazer as coisas bem", rematou.