FC Porto vence Fulham no Algarve

O FC Porto venceu, esta terça-feira, o Fulham, por 1-0, num jogo disputado no Estádio Municipal de Albufeira.

Os dragões chegaram à vantagem na primeira parte, com um golo de pontapé de bicicleta de Otávio. O resultado não se alterou até ao fim do jogo, apesar de Soares ter enviado uma bola ao ferro em cima do intervalo.

Este foi o primeiro amigável da equipa de Sérgio Conceição à porta aberta, depois de testes frente ao Águeda, Varzim e Penafiel. Ainda não sofreu qualquer golo na pré-época.

Os dragões vão defrontar na sexta-feira o Bétis de Sevilha, na meia-final da "Copa Ibérica". No domingo, defronta o vencedor da outra eliminatória, entre Getafe e Portimonense.

O FC Porto jogou de início com Diogo Costa, Ivan Marcano, Pepe, Alex Telles, Saravia, Danilo, Sérgio Oliveira, Otávio, Nakajima, Corona e Tiquinho Soares.

Conceição fez ainda entrar na partida Fernando Andrade, Romário Baró, Bruno Costa, Luis Diaz, Tomás Esteves, Diogo Leite, Zé Luis, Loum, Osório, Madi Queta, Galeno, Fábio Silva, Aboubakar e Vaná.

Do lado do Fulham, os portugueses Ivan Cavaleiro e Rui Fonte foram suplentes utilizados.