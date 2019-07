Braga vence Milwall em teste de pré-época

O Braga venceu o Milwall, esta terça-feira, por 2-1, em mais um jogo de pré-época.

O clube minhoto entrou a vencer, com um golo de Palhinha, aos 18 minutos. O'Brien empatou a partida aos 36 minutos, e André Horta, reforço de verão, fechou o resultado com uma vitória bracarense, com o golo apontado aos 72 minutos.

O Braga alinhou de início com Matheus, Sequeira, Bruno Viana, Tormena, Diogo Viana, Palhinha, Fransérgio, João Novais, Ricardo Horta, Wilson Eduardo e Stojiljkovic.

Este foi o terceiro jogo da pré-época do Braga, com Sá Pinto no comando, depois de vitórias frente à Oliveirense e Varzim.