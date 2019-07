Governo esclarece suspensão de vistos a cidadãos iranianos

Veja também:

O Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE) esclarece que as razões de segurança que levaram à suspensão de vistos a cidadãos iranianos estão relacionadas “com as condições de funcionamento da Secção Consular” e não com questões políticas.



“As razões de segurança prendem-se com as condições de funcionamento da Secção Consular, estão a ser identificadas e corrigidas e, uma vez ultrapassadas, possibilitarão a retoma do seu funcionamento, tão brevemente quanto possível”, explica o MNE, num comunicado enviado à Renascença.

De acordo com o gabinete do ministro Augusto Santos Silva, a suspensão das atividades da Secção Consular “compreende todas as atividades, não se dirigindo especificamente à emissão de vistos para cidadãos iranianos (ou dos outros países cobertos pelo posto) em viagem para Portugal”.

O MNE adianta que a suspensão é uma “decisão cautelar” das autoridades portuguesas, “para melhorar a segurança” do posto consular, “e em nada resulta de uma avaliação sobre as condições gerais de segurança” no Irão, “ou qualquer outro aspeto de natureza institucional ou política”.

O comunicado termina com a garantia de que “a suspensão é temporária, pelo mais breve prazo possível, e, enquanto durar, procurar-se-ão meios alternativos para a emissão dos documentos indispensáveis à circulação de pessoas”. O MNE não adianta qualquer data para a resolução do problema.

O ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, anunciou esta terça-feira, no Parlamento, que suspendeu a autorização de vistos a cidadãos do Irão por questões de segurança, sem avançar mais pormenores.

“Darei explicações, mas não em público por questões de segurança”, disse o ministro em sede de comissão parlamentar, acrescentando apenas que Portugal “não brinca com as entradas em território nacional”.