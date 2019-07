Tozé ruma aos Emirados Árabes Unidos

O Al Nasr, clube dos Emirados Árabes Unidos, anunciou a contratação do médio português Tozé.

Aos 26 anos, Tozé terá a sua primeira experiência no estrangeiro, depois de ter terminado uma ligação de quatro épocas com o Vitória de Guimarães.



Tozé foi uma das figuras do clube vitoriano na última época, com nove golos apontados em 35 jogos, depois de já ter desempenhado uma boa temporada no Moreirense, em 2017/18, por empréstimo do Vitória.

O médio fez formação no FC Porto, e deixou o clube, em definitivo em 2015/16, depois de um empréstimo no Estoril.