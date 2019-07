João Sousa está na segunda ronda do Challenger de Bastad, na Suécia, após vencer o eslovaco Jozef Kovalik.

O número um português, que subiu ao 56ª posição do "ranking" após ter alcançado a sua melhor prestação num torneio do Grand Slam, com os oitavos de final em Wimbledon, venceu em dois "sets" o 184º, pelos parciais de 7-6 (7-3) e 6-4.

Na próxima ronda, Sousa defronta o sueco Elias Ymer, 116º.