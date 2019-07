Com greve à vista, CGTP marca encontro sindical para avaliar negociação com ANTRAM

A Federação Sindical dos Transportes (FECTRANS) marcou esta terça-feira um encontro de dirigentes e ativistas sindicais para dia 26 de julho, em Oliveira de Azeméis, para avaliar as propostas que espera receber da Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias (ANTRAM).

O encontro foi decidido numa reunião de direção da FECTRANS, federação dos transportes e comunicações da CGTP, e tem como objetivo permitir aos sindicalistas a discussão e análise dos últimos desenvolvimentos negociais do setor do transporte de mercadorias.

"Estamos à espera das propostas da ANTRAM, que iremos analisar e levar ao encontro de dia 26, onde veremos a evolução da situação desde ontem [segunda-feira] e decidiremos o que fazer", disse à agência Lusa José Manuel Oliveira, coordenador da FECTRANS.

Os sindicatos representativos dos camionistas e a associação empresarial do setor voltaram na segunda-feira à mesa de negociações, sob a mediação do Ministério do Trabalho, mas não chegaram a apresentar as suas propostas pois os sindicatos Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) e Independente dos Motoristas de Mercadorias apresentaram um pré-aviso de greve, como início em 12 de agosto.

Os subscritores do pré-aviso de greve alegaram que a ANTRAM não queria honrar um acordo estabelecido no início de maio.

Estes dois sindicatos independentes, juntamente com a federação sindical filiada na CGTP, têm vindo a negociar com a ANTRAM, a revisão do contrato coletivo, sob a mediação da Direção Geral do Emprego e Relações de Trabalho do Ministério do Trabalho.

Em 17 de maio as partes assumiram o compromisso, registado em protocolo, de que o salário base dos motoristas de pesados de mercadorias passaria para os 700 euros em janeiro de 2020.

Em 09 de maio os envolvidos na negociação tinham chegado a entendimento quanto a um acréscimo de 100 euros, sobre os 700, em 2021, e mais 100 euros em 2022.

Segundo fonte sindical, a ANTRAM, após consultar os seus associados, disse não estar mandatada para tal e assinou o protocolo de dia 17 de maio.

Desde então realizaram-se várias reuniões negociais e estava na altura da ANTRAN apresentar as suas propostas aos sindicatos, mas o desentendimento, na segunda-feira, levou à interrupção do processo.

A FECTRANS apresentou informalmente à ANTRAM, no dia 04 de julho, uma proposta para que, em janeiro de 2021, o salário base dos motoristas de pesados de mercadorias passe para os 850 euros, acrescido dos diversos subsídios de função e das diuturnidades.

Segundo José Manuel Oliveira, a FECTRANS não rompeu negociações com a associação empresarial e aguarda, por isso, a respetiva proposta, para levar ao encontro de dia 26.

Segundo fonte sindical, existem em Portugal cerca de 50.000 motoristas de veículos pesados de mercadorias, 900 dos quais a transportar mercadorias perigosas.