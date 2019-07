​Festival dos Canais dá fôlego à candidatura de Aveiro a Capital Europeia da Cultura

“A arte em estado cool” é o lema da edição de 2019 do Festival dos Canais, que decorrerá em Aveiro, pelo quarto ano consecutivo, a partir desta quinta-feira, prolongando-se até domingo com 250 espetáculos em cartaz, envolvendo 32 companhias e 280 artistas vindos de 16 países. A organização, assumida pela Câmara de Aveiro, anuncia 15 estreias nacionais.



O Festival dos Canais é um investimento de meio milhão de euros, com entradas gratuitas. O presidente da Câmara, Ribau Esteves, destaca a “relevância” dada este ano ao evento no quadro da candidatura a Capital Europeia da Cultura de 2027 e da “qualificação da oferta cultural” assumida com “lógica de oferta diversa e intensa que se encontra em vários dos cantos da cidade”.

Dos artistas “consagrados” vão subir ao palco no dia 21: a portuguesa Mariza e o brasileiro Gilberto Gil, para apresentar o seu mais recente trabalho discográfico, “OK OK OK”. O músico e compositor esteve em Aveiro em dezembro de 2006 para receber o doutoramento Honoris Causa da Universidade de Aveiro. Voltaria em julho de 2007, para dar um espetáculo, em que também participou Mariza.

No teatro de rua, o destaque vai para a companhia Walk The Plank, que irá trazer uma apresentação preparada especificamente para Aveiro, com forte envolvimento da comunidade.

O espetáculo “Sparkl!, Worldbeaters”, uma das estreias nacionais, contará com a participação de percussionistas de Aveiro.

Registo também para “Esencial”, pela companhia espanhola Vaiven Circo, um espetáculo de circo contemporâneo e de dança, com a história de um grupo de pessoas nómadas, feirantes e velhos marionetistas que chegam a uma nova cidade para trabalhar.

O programa completo do Festival dos Canais pode ser consultado em www.festivaldoscanais.pt.