Demissão do ministro do Ambiente obriga Macron a remodelar Governo

François de Rugy, ministro francês do Ambiente e Transição Ecológica, não resistiu ao desgaste das revelações feitas nos últimos dias pelo diário digital Mediapart e apresentou esta terça-feira a sua demissão do cargo, confirma a agência Reuters. O governante é acusado de promover jantares faustosos à custa do Estado francês, que incluíam lagosta e garrafas de vinho de 500 euros.

"Os ataques e o linchamento mediático contra a minha família obrigam-me hoje a recuar. Os esforços necessários para lutar contra as acusações fazem com que não possa realizar com tranquilidade as missões que me foram confiadas pelo Presidente", disse, em comunicado divulgado via Facebook.