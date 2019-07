Varzim contrata médio-defensivo ao Sporting

O Varzim assegurou a contratação, em definitivo, do médio-defensivo Pedro Ferreira, proveniente do Sporting.

O jogador de 21 anos esteve emprestado pelos leões ao Mafra, na última época, onde fez 29 partidas. No clube poveiro, assina um contrato válido por três épocas.

"Estou feliz e muito confiante. Falei com amigos que passaram por aqui e todos me falaram bem do clube, da terra e das pessoas. Quero ajudar os meus companheiros a fazer o melhor pelo Varzim”, explicou, em declarações aos meios oficiais do clube.