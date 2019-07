Benfica empresta Heriberto Tavares ao Boavista

O Boavista anunciou, esta terça-feira, a contratação de Heriberto Tavares, por empréstimo do Benfica.

O extremo português, de 22 anos, vai rodar no Bessa até ao final da época, conforme comunicaram os axadrezados, nas redes sociais.

"Estou aqui para ajudar o Boavista a conquistar todos os seus objetivos. Vou ser mais um jogador para ajudar, com garra, esforço e dedicação", afirmou Heriberto, em vídeo publicado no Facebook do Boavista.

Na última época, Heriberto destacou-se ao serviço do Moreirense. O antigo internacional português de sub-20 marcou sete golos e distribuiu seis assistências em 36 jogos pelo clube de Moreira de Cónegos.