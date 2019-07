Marcelo: "A conquista do Mundial desmente quem achava que o hóquei era do passado"

Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República, recebeu a seleção nacional de hóquei em patins, esta terça-feira, no Palácio de Belém, em Lisboa. No discurso de homenagem, o Presidente destaca a importância da conquista para os portugueses.

"O povo vibrou convosco, desmentindo quem achava que o hóquei era do passado. A vossa vitória histórica não apaga os nossos problemas e desafios, mas é um símbolo do que os portugueses podem faer quando somos excelentes, quando somos os melhores dos melhores. Faz-nos acreditar mais em nós próprios, para vencer noutros campeonatos, no desenvolvimento, luta contra a pobreza, educação, desporto, saúde, ciência, artes, economia", disse.

O Presidente da República deixou uma mensagem especial de agradecimento a todos envolvidos na equipa que venceu o Campeonato do Mundo, no domingo, contra a Argentina, em especial a Ângelo Girão, guarda-redes da equipa, em grande destaque na final.

"Como eu gostaria de ter sempre a serenidade na defesa dos lances impossíveis. O que conta é consistência. Defender dez vezes é obra, sempre é quase impossível. Se todos tivermos essa serenidade todos os dias, Portugal será uma pátria muito melhor", adicionou.

Marcelo recordou ainda as conquistas dos 16 Campeonatos do Mundo, e destacou a importância desta conquista, após um jejum de 16 anos, desde 2003: "O maior jejum durava desde 2003. Era Mário Soares presidente, que recebeu a equipa. Vencemos de forma excecional, de jogo em jogo, emoção a emoção, drama a drama. Fomos os melhores, os mais humildes, nunca desvalorizamos os adversários".

Depois de discursar, o Presidente entregou a Ordem de Mérito aos jogadores e equipa técnica.