Ronaldo vs. Higuaín, ou "El Bicho" contra uma "Pipita" bastante pesada

A Juventus partilhou um vídeo, esta terça-feira, que tem causado furor nas redes sociais. O que parecia um exercício inocente de velocidade, no treino dos "bianconeri", espoletou uma panóplia de comparações entre a forma física e a rapidez de Cristiano Ronaldo e Gonzalo Higuaín.

No final do "sprint" de Higuaín, e antes de CR7 iniciar o seu, o português e Pjanic parecem sorrir entre si relativamente ao desempenho do argentino.

O avançado argentino estava fora dos planos da Juventus, mas a chegada de Sarri pode ter mudado tudo. O treinador é apreciador das qualidades de Higuaín, desde que o treinou no Nápoles, e até o levou para o Chelsea, na temporada passada.

Por outro lado, o ambiente entre o "Pipita" e Ronaldo pode não ser o melhor, visto que o argentino "culpou" a contratação do português pela sua saída da Juve, na época passada. Além disso, Mauro Icardi, ponta-de-lança do Inter de Milão, tem sido apontado de forma consistente a uma transferência para a Juventus.

Dias complicados para Higuaín, cujo aparente excesso de peso também não tem melhorado a imagem que os adeptos têm dele.