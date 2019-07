Rui Nunes afastado da Academia Pontifícia para a Vida

O presidente da Associação Portuguesa de Bioética, Rui Nunes, que em fevereiro tinha sido nomeado conselheiro do Papa Francisco na área da dignidade humana, foi afastado do cargo.

“Depois de alguns meses, tendo em conta a publicação de vários artigos de media portugueses assim como uma mais aprofundada avaliação do trabalho científico do professor no tocante ao tema do fim da vida, a Academia chegou, de completo acordo com o próprio professor Rui Nunes, à revogação da nomeação através duma carta que o presidente desta Academia assinou e enviou ao catedrático português”, lê-se na página da Academia Pontifícia para a Vida, organismo que tem como missão o estudo, informação e formação sobre problemáticas ligadas às ciências biomédicas e ao direito relativas à promoção e defesa da vida.

“Estamos, de qualquer maneira, certos de que poderá haver mais oportunidades para trabalharmos juntos sobre relevantes temas de bioética que futuramente se apresentarem, mesmo que com diferentes visões e bases antropológicas e teológicas”, refere a mesma nota.

Além de médico e professor catedrático na Faculdade de Medicina, na Universidade do Porto, coordenador do Departamento de Investigação da Cátedra de Bioética da UNESCO. membro do Conselho Médico-Legal do Ministério da Justiça e membro da Comissão de Ética do Instituto Nacional de Medicina Legal.