Um em cada oito homens acredita que podia ganhar a Serena Williams

Uma sondagem da "YouGov", uma companhia britânica de recolha e análise de dados estatísticos, revelou que 12% dos homens do Reino Unido - um em cada oito - acreditam que poderiam ganhar um ponto num jogo de ténis frente a Serena Williams, antiga número um do mundo e vencedora de 23 títulos do Grand Slam de ténis.

A norte-americana, que apesar de ter 37 anos acabou de chegar à final de Wimbledon - foi derrotada pela romena Simona Halep -, é considerada uma das melhores tenistas de sempre. No entanto, nem esse facto demove um em cada oito dos homens questionados pela "YouGov", numa sondagem que abrangeu 1732 adultos britânicos. Por comparação, apenas 3% das mulheres apresentam a mesma auto-confiança.

Por outro lado, 74% dos homens e 10% das mulheres "não sabem" se ganharia um ponto a Serena. As mulheres são, de facto, mais modestas nisto: 87% assumem que não conseguiriam ganhar um ponto à quatro vezes medalha de ouro nos Jogos Olímpicos, contra 74% dos homens.

Nota, ainda, para o facto de os londrinos e os nortenhos serem os mais "arrogantes": 10% dos residentes de Londres e 9% dos habitantes do Norte do Reino Unido acreditam que ganhariam a Serena Williams.