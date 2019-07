Ryan Gauld ruma ao Farense em definitivo

O Farense anunciou, esta terça-feira, que chegou a acordo com o Sporting para "a cedência definitiva" de Ryan Gauld.

O médio internacional escocês assinou contrato válido para as próximas duas temporadas, mais uma de opção, e ficou com cláusula de rescisão de quatro milhões de euros, a mais alta da história do clube.

No site oficial, o Farense salientou que Gauld "teve um desempenho bastante positivo", com dois golos em 13 jogos, na primeira metade da época passada, quando esteve emprestado pelo Sporting. Na segunda metade, foi cedido ao Hibernian, da Escócia. O segundo empréstimo não correu bem, com Gauld a disputar apenas seis jogos.

O Sporting contratou Ryan Gauld ao Dundee United, em 2014/15, mas o jogador escocês nunca conseguiu afirmar-se em Alvalade. Agora, com 23 anos, terá a estabilidade de um contrato definitivo na II Liga.